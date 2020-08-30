К резиденции президента в Минске прибыли пять БТР

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Молодцова Анна
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Как сообщили в МВД Белоруссии, в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста были задержаны 125 человек.

Фото, видео: Tut.By via REUTERS, 5-tv.ru

В Минске, где проходит несанкционированная акция протеста, за первые два часа задержали 125 человек. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, для разгона митингующих задействована спецтехника и водометы. Она подчеркнула, что за участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или административный арест.

Несанкционированная акция протеста в центре белорусской столицы началась 30 августа в 14:00. Через некоторое время протестующие направились к резиденции Александра Лукашенко — Дворцу Независимости. Сотрудники правоохранительных органов отгородили заборами площадь Независимости в центре города, ограждения также появились у стелы «Минск — город-герой».

К центру Минска стягиваются дополнительные военные силы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что по улицам города движется колонна бронемашин (БТР).

Первые протесты в республике начались 9 августа сразу после оглашения результатов президентских выборов. По итогам голосования победу с 80,1% одержал Александр Лукашенко, его главный оппонент Светлана Тихановская получила поддержку 10,1% избирателей.

В первые дни протесты сопровождались открытыми стычками с силовиками, которые применяли против митингующих слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков задержаны порядка семи тысяч человек, сотни пострадали, погибли четыре человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему идеи белорусской оппозиции оказались несостоятельны.

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