Диана Пожарская рассказала о жизни с сыновьями от Янковского

Диана Пожарская рассказала о рождении второго сына

Актриса Диана Пожарская, известная по сериалам «Отель Элеон» и «Тайный город», рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения двоих сыновей от Ивана Янковского. Звезда призналась, что материнство давно заняло главное место в ее жизни, вытеснив профессиональные амбиции и светские выходы.

Instagram*/dianapozharskaya

Скрытая беременность на съемках

Ради первого ребенка артистка на несколько лет ушла из профессии, перестала появляться на мероприятиях и полностью посвятила себя семье. В июне этого года супруги во второй раз стали родителями. О беременности Пожарская не распространялась, поэтому новость о рождении сына Давида застала публику врасплох. Радостным событием пара поделилась уже после выписки из роддома.

Актриса вспомнила, как скрывала положение на съемках. О ней знали только режиссер Андрей Туманов и коллега по сериалу «Тайный город» Юра Колокольников.

«О своем положении я сказала только режиссеру Андрею Туманову и Юре Колокольникову, с которым снималась. Меня берегли как могли, но в одной из сцен нужно было долго нести на руках — нас двоих, ведь я была беременна. Юра очень старался, чтобы все было безопасно, но у меня тот момент запечатлелся — так страшно упасть, хотя по сценарию нужно было полностью расслабиться», — поделилась Диана.

Каждый съемочный день для нее был праздником. Она снималась почти до четвертого месяца беременности, при этом никто из команды не догадывался о ее положении. «Для меня каждый съемочный день — праздник: кайфую от процесса. Я снималась почти до четвертого месяца беременности, и никто об этом не знал», — подчеркнула она.

«Не хочу, чтобы дети росли с прислугой»

Материнство давно стало для Пожарской главным. С рождением второго малыша звезда «Отеля Элеон», как и прежде, поставила семью во главу угла. Она призналась, что не любит публиковать личное в соцсетях и предпочитает держать пространство закрытым.

«Я люблю побыть дома, редко хожу куда-то и редко публикую посты. Не осуждаю тех, кто делится личным, но для меня выкладывать такие моменты на обсуждение странно. Мы очень бережно относились к обеим беременностям — чем сильнее что-то бережешь, тем меньше хочется это „распечатывать“», — объяснила она.

Прошлые амбиции, такие как съемки в Европе и фестивали, уже не сравнятся с тем, что важно для нее сейчас. Раньше Пожарская легко переносила физические нагрузки ради роли — например, купалась в Балтийском море в октябре, после чего три месяца болела. Но материнство она считает куда более трудной работой, требующей полной самоотдачи.

От помощников по дому и прислуги Диана с мужем отказалась. «Мы с мужем оба вовлечены в воспитание и не хотим, чтобы дети росли с прислугой вместо родителей. Когда родился второй сын, я вдруг поняла, что мой старший уже совсем большой, поразилась, как быстро пролетели эти пять лет», — отметила она.

«Утонула в материнстве»

Артистка добавила, что счастлива даже в бытовых мелочах и готова отдавать всю любовь семье.

«Я счастлива, даже когда не могу заснуть из-за того, что детские ноги у меня на голове. Кайфую от того, что утонула в материнстве, — во мне много любви, и я хочу отдавать ее своей семье», — заключила звезда в беседе с Umagazine.

История отношений с Иваном Янковским

Ранее Пожарская была замужем за режиссером Артемом Аксененко, с которым познакомилась на съемках фильма «Затмение». В феврале 2021 года пошли слухи о ее романе с Иваном Янковским — сыном Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского. В начале марта актриса рассекретила отношения, опубликовав совместное фото, но попросила не нарушать личное пространство. 26 июня того же года она родила сына, которого назвали в честь легендарного дедушки, Олега Янковского. Позже Диана и Иван признались, что состоят в официальном браке.

Иван Янковский — представитель известной актерской династии. Несмотря на звездный статус семьи, пара предпочитает уединенный образ жизни и редко делится подробностями быта с прессой. Диана совмещает заботу о детях с редкими съемками, тщательно выбирая проекты, чтобы не отнимать время у семьи.

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