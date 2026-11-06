В России заблокировали почти 400 миллиардов нецелевых трат из бюджета

Только в этом году в России удалось блокировать почти 400 миллиардов нецелевых трат из бюджета. Об этом президенту доложил глава Росфинмониторинга. Благодаря совместной работе с Казначейством и правоохранительными органами оперативно выявляются сомнительные операции по государственным закупкам и контрактам.

За 25 лет работы ведомства удалось значительно «обелить» и коммерческий сектор. Как отметил Юрий Чиханчин, угрозы выявляют в том числе благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта.

— Самое главное — появилось большое количество физических лиц, рост идет. Если раньше были фирмы-однодневки, так называемые, технические, то замена произошла на физических лиц. Вот это, пожалуй, для нас самый важный момент, — сказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

— Операции дробят еще, да?

— Дробление операций идет. Это тоже очень важно. Ликвидировано несколько теневых площадок с объемом только в этом году около девяти миллиардов рублей, и это сокращает в определенной степени участие дропов, то есть физических лиц, в три раза.

Кроме того, Росфинмониторинг научился в течение суток вычислять активы, так или иначе связанные с террористами. Сегодня, при активном обмене информацией с разведками и ведомствами других стран, удалось заморозить больше одного миллиарда рублей.

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