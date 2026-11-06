Звездная любовь напоказ: 10 самых красивых и крепких пар российского кино

В мире российского кино, где служебные романы нередко заканчиваются громкими разводами, есть супруги, которые годами остаются вместе. Одни влюбились еще студентами, другие встретили свою половину после болезненного расставания, а кому-то даже пришлось пережить развод, чтобы снова стать семьей.

Кто из российских актеров прожил вместе больше 30 лет, какая пара сумела сохранить любовь после четырехлетнего расставания и почему некоторые знаменитости предпочитают проводить вечера дома, а не на светских мероприятиях — в материале 5-tv.ru.

Максим Лагашкин и Екатерина Стулова

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. Фомичев Михаил/ТАСС; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Их история началась на вступительных экзаменах в ГИТИС. Екатерина заметила грустного Максима, который напомнил ей певца Леонида Агутина, и попыталась его развеселить. Вскоре молодые люди начали встречаться.

Уже через несколько месяцев Лагашкин сделал предложение. В мае 1996 года влюбленные обвенчались, не устраивая пышного торжества.

За 30 лет супруги воспитали двоих сыновей — Савву и Луку. Старший получил актерское образование в Лондоне, младший увлекается музыкой.

Максим и Екатерина часто снимаются вместе, но не соперничают за роли. В интервью «Московскому комсомольцу» Стулова объяснила, почему их союз выдержал испытание временем.

«Мы смотрим в одну сторону, мы соратники», — подчеркнула актриса.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. www.globallookpress.com/Gennadii Sergeev; РИА Новости/Алексей Майшев

Будущие супруги познакомились в 1991 году на съемках картины «Прогулка по эшафоту». Между ними не сразу возникли чувства. Ольга готовилась к свадьбе с другим мужчиной, а Дмитрий состоял в отношениях с актрисой Ларисой Блажко.

Однако постепенно коллеги сблизились, и в 1994 году Певцов и Дроздова поженились. Долгое время им не удавалось стать родителями. Только в 2007 году появился долгожданный сын Елисей.

В 2012 году семья пережила трагедию: погиб старший сын Певцова от предыдущих отношений Даниил.

Пять лет назад Дроздова покинула «Современник», решив больше времени посвящать семье.

Певцов рассказал телеканалу «78», что продолжает восхищаться талантом жены. Особенно его поражает ее чувство юмора.

«Я все 35 лет хохочу», — признавался актер.

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. www.globallookpress.com/Ali Magomedov; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

История отношений началась в 2007 году на съемках фильма «Контракт на любовь». Тогда Евгений Стычкин был женат на пианистке Екатерине Сканави, с которой воспитывал троих детей.

Чувства к Ольге Сутуловой возникли еще до официального завершения предыдущего брака. Несколько лет актеры не афишировали отношения, а в 2012 году поженились.

Первого общего ребенка супруги дождались только спустя восемь лет. В 2020 году родился Михаил, а в 2022-м — Яков. Всего у Стычкина шестеро детей.

Ольга признается, что муж обладает непростым характером, но восхищается его профессиональными качествами. В беседе с WomanHit она особенно отметила режиссерскую работу Евгения.

«Я ужасно им горжусь и очень за него рада», — рассказывала артистка.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. РИА Новости/Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Роман актеров начался в 2014 году во время работы над фильмом Андрея Звягинцева «Левиафан». Владимир тогда состоял в отношениях с Ольгой Филипповой, а Елена недавно рассталась с Александром Яценко.

Уже в 2015 году Лядова и Вдовиченков поженились. Пара практически сразу решила оберегать личную жизнь от постороннего внимания.

Вдовиченков рассказал в документальном фильме федерального канала о роли жены в его жизни.

«У нее IQ больше 175. Не стыдно признаться в том, что она у нас мозг», — заявил артист.

Общих детей у супругов нет. У Владимира есть сын Леонид и дочь Вероника от предыдущих отношений. Два года назад актер впервые стал дедушкой.

Из-за гастролей супруги порой подолгу не видятся. Однако, по словам Вдовиченкова, справляться с разлуками им помогают взаимное уважение и понимание особенностей профессии.

Диана Пожарская и Иван Янковский

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Одна из самых обсуждаемых молодых актерских пар познакомилась во время работы над фильмом «Чемпион мира». Отношения начались в 2020 году, а в 2021-м влюбленные тайно поженились.

Летом того же года родился сын Олег. Мальчика назвали в честь прадеда — народного артиста СССР Олега Янковского.

В июне этого года семья стала больше. Диана родила второго сына, Давида. Актриса поделилась радостной новостью, признавшись, что они с Иваном счастливы и любят друг друга.

Оба супруга активно снимаются в кино, однако профессионального соперничества между ними нет.

Анна Шевчук и Юра Борисов

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юра Борисов впервые увидел будущую жену в 2009 году, когда они поступали в Щепкинское училище. Ему было 16 лет, ей — 18. Анна сразу понравилась юноше, но долго не отвечала взаимностью.

Позднее актер с улыбкой вспоминал их знакомство.

«Она была в странных орских „валенках“, с длинными волосами. И вообще не обращала на меня внимания», — рассказывал Борисов в разговоре с The Symbol.

Добиться расположения девушки удалось лишь ближе к окончанию учебы. В 2014 году они поженились, а затем родились дочери Марфа и Акулина.

Первые годы семейной жизни были непростыми. Молодые родители жили в коммунальной квартире и воспитывали детей, пока Юрий постепенно строил карьеру.

Сегодня Анна помогает супругу с рабочими вопросами. В 2025 году она сопровождала мужа на церемонии «Оскар», где Борисов был номинирован за роль в фильме «Анора».

Несмотря на международную известность, актер старается не выставлять частную жизнь напоказ.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. legion-media/Usoev Gennady; www.globallookpress.com/Genrietta Peryan

Не все крепкие союзы обходятся без серьезных кризисов. Юлия Меньшова и Игорь Гордин познакомились после спектакля в Московском ТЮЗе.

В 1996 году они поженились. Вскоре родился сын Андрей, а в 2003-м — дочь Таисия.

Однако постоянная работа, недосыпание и бытовые заботы постепенно разрушили взаимопонимание. Когда дочери не исполнилось и года, супруги расстались.

Четыре года они жили отдельно, но продолжали общаться ради детей. Во время совместного отдыха прежние чувства неожиданно вернулись.

Гордин впоследствии объяснял, что расставание заставило их по-другому взглянуть на отношения.

«Мы стали гораздо внимательнее друг к другу относиться, беречь и ценить нашу семью», — отмечал актер.

Ольга Литвинова и Константин Хабенский

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. legion-media/Persona Stars

Будущие супруги познакомились в МХТ имени Чехова. Сначала их связывали исключительно рабочие отношения, которые постепенно переросли в дружбу.

В 2008 году Константин потерял первую жену Анастасию, умершую после тяжелой болезни. Ольга оказалась среди людей, поддержавших актера в непростой период.

Через пять лет Хабенский и Литвинова поженились. В 2016-м родилась дочь Александра, а в 2019 году — Вера. У актера также есть старший сын Иван от первого брака.

Пара практически не обсуждает отношения публично. Но Литвинова однажды призналась, что ценит способность мужа сохранять спокойствие.

«У него абсолютное самообладание. Он может сдержаться, а я не могу», — объясняла артистка.

Хабенский много работает, руководит МХТ и занимается благотворительностью.

Любовь и Павел Аксеновы

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. legion-media/Persona Stars

Любовь Аксенова встретила будущего мужа в 2012 году на премьере короткометражного фильма «Шиповник». Павел пришел вместе с ее знакомым и сразу заинтересовался актрисой.

Поначалу взаимности не было. Но спустя неделю молодые люди встретились вновь, проговорили несколько часов и практически перестали расставаться.

Через три месяца Павел сделал предложение, а в 2013 году пара поженилась.

Спустя семь лет супруги решили повторить свадебную церемонию. Праздник прошел в Индии и продолжался четыре дня.

Павел работает продюсером и режиссером, поэтому хорошо понимает особенности профессии жены. Любовь признается, что может обсуждать с ним любые творческие вопросы.

«Это человек, которому я доверяю», — говорила актриса.

Детей у супругов пока нет.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов

Самые крепкие и долгие браки между актерами российского кино. РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Их первое знакомство произошло во время фотосессии, на которой Екатерина позировала с поросенком. Вскоре актеры вновь встретились в храме в пасхальную ночь.

Глубоко верующий Илья Любимов предложил строить отношения без интимной близости до свадьбы. Вилкова согласилась.

В мае 2011 года пара обвенчалась и официально зарегистрировала брак. В 2012 году родилась дочь Павла, а в 2014-м — сын Петр.

Супруги стараются распределять обязанности по воспитанию детей. Екатерина больше занимается дочерью, а Илья — сыном.

В интервью в 2025 году актриса рассказала, что в их семье есть необычный ответ на детский вопрос о том, кого родители любят больше.

«Илюша всегда говорит: „Я люблю вашу маму“. Я отвечаю: „А я — вашего папу“», — поделилась Вилкова.