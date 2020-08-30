В сети возмутились сравнением советских и американских девушек

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Софья Зуева
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Публикацию деревенских девушек в лаптях сопоставили с красотками из США на прогулке.

В сети возмутились сравнением советских и американских девушек

Фото: www.globallookpress.com

Блогер под ником George Constanza несколькими днями ранее опубликовал в Twitter коллаж с девушками из США и Советского союза, сообщает ФАН. Для контраста автор выбрал нарядных американских девушек модельной внешности. Советские барышни были одеты в теплой объемной одежде и стояли в лаптях.

«Американские студентки 50-х годов и студентки лесотехникума на практике на Урале в 1954 году», — красуется надпись на опубликованном снимке.

Кроме того, автор сопроводил публикацию достаточно провокационной припиской.

«Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живем в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают», — сообщил блогер.

Twitter @Dodeskaden2

На автора ополчились пользователи Twitter, отметив, что сравнение неравное и несправедливое. На одной фотографии юные барышни отдыхают в свободное время, а на другой — заняты тяжелым трудом, да еще и на холоде.

«Манипуляция по принципу „сравним худшее отсюда с лучшим оттуда“»;

«Одни на практике, другие на отдыхе. Надо подбирать сопоставимые фото»;

«Я, может, не специалист, но если бы меня зимой отправили на практику от лесотехникума, то я вряд ли бы надела шорты с футболкой», — возмутились юзеры.

Кроме того, недовольные пользователи напомнили, что в 50-е годы в СССР только-только оправился от последствий разрушительной войны. Ну а некоторые справедливо заметили, что девушки, представленные на фотографии, больше походят на моделей, снимавшихся для популярных в Штатах плакатов в стиле пин-ап.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как страны Прибалтики жили во времена СССР.

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