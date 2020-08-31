«ПоПо»: Гагарина с Пелагеей создадут дуэт?

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Анастасия Шадская
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Певицы объявили об этом во время съемок в Светлогорске.

«ПоПо»: Гагарина с Пелагеей создадут дуэт?

Фото: Instagram @pelageya_insta

Обе судьи программы «Голос» Пелагея и Полина Гагарина приехали сниматься в КВН в Калининградскую область. Из Светлогорска они сделали грандиозное заявление, что организуют собственный музыкальный дуэт под названием «ПоПо», пишет радио «Комсомольская правда».

То ли в шутку, то ли всерьез, но певицы сообщили, что совсем скоро Россию ждет рождение новой группы, однако никаких подробностей не выдали. Теперь остается только ждать, когда девушки дадут разъяснения для взбудораженных фанатов.

У Пелагеи и Полины Гагариной есть немало общего. Обе блондинки, обе вели «Голос», обе поют, обе недавно расстались с мужьями. Пелагея разводится с хоккеистом Иваном Телегиным, а Гагарина — с фотографом Дмитрием Исхаковым. Возможно, звезды не шутили, решив так поддержать друг друга в это нелегкое время.

Ранее 5-tv.ru писал, как идет бракоразводный процесс Пелагеи.

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