«С требованиями не согласны» — адвокат Пелагеи о разводе певицы с Телегиным

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Татьяна Меркер
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Филипп Рябченко раскрыл подробности взаимных претензий по раздела имущества супругов в суде.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Громкий бракоразводный процесс переживают певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин. О распаде пары стало известно в конце пошлого года. На тот момент супруги несколько месяцев жили порознь, но старались поддерживать теплые отношения ради трехлетней дочери.

Иван и Пелагея разошлись мирно, но финансовые вопросы решить самостоятельно не смогли. В суде обсуждается раздел имущества и сумма алиментов, которые нападающий ЦСКА должен будет платить на дочь Таисию.

Адвокат певицы Филипп Рябченко после слушанья заявил журналистам, что Телегин претендует на дом, машины и часть квартиры, которая была куплена на деньги матери Пелагеи. С такими требованиями по разделу имущества певица и Рябченко категорически не согласны.

«Попросит признать за собой право собственности на дом, а ей (Пелагее — Прим.ред.) оставить квартиру, которая была куплена на деньги матери и разделу не подлежит. Автомобили также ему, а ей компенсацию», — перечислил адвокат требования Телегина к разделу имущества.

Сама Пелагея просит на алименты дочери 25% от доходов Ивана. О точной сумме, по словам Рябченко, говорить пока рано, так как запроса на доходы Телегина защита певицы еще не подавала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Пелагеи показал, как проводит время с новой пассией.

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