«С требованиями не согласны» — адвокат Пелагеи о разводе певицы с Телегиным
Филипп Рябченко раскрыл подробности взаимных претензий по раздела имущества супругов в суде.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Громкий бракоразводный процесс переживают певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин. О распаде пары стало известно в конце пошлого года. На тот момент супруги несколько месяцев жили порознь, но старались поддерживать теплые отношения ради трехлетней дочери.
Иван и Пелагея разошлись мирно, но финансовые вопросы решить самостоятельно не смогли. В суде обсуждается раздел имущества и сумма алиментов, которые нападающий ЦСКА должен будет платить на дочь Таисию.
Адвокат певицы Филипп Рябченко после слушанья заявил журналистам, что Телегин претендует на дом, машины и часть квартиры, которая была куплена на деньги матери Пелагеи. С такими требованиями по разделу имущества певица и Рябченко категорически не согласны.
«Попросит признать за собой право собственности на дом, а ей (Пелагее — Прим.ред.) оставить квартиру, которая была куплена на деньги матери и разделу не подлежит. Автомобили также ему, а ей компенсацию», — перечислил адвокат требования Телегина к разделу имущества.
Сама Пелагея просит на алименты дочери 25% от доходов Ивана. О точной сумме, по словам Рябченко, говорить пока рано, так как запроса на доходы Телегина защита певицы еще не подавала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Пелагеи показал, как проводит время с новой пассией.
Читайте также
64%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?