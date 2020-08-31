Десять человек погибли во время наводнения в Турции

В Турции непрекращающиеся ливни стали причиной мощнейшего наводнения — погибли десять человек, еще пять числятся пропавшими без вести.

Осадки на северо-востоке страны вызвали сели в горных районах, в результате которых несколько населенных пунктов оказались стерты с лица земли. Потоки грязи и камней сносили дома. Эпицентром стихии стала провинция Гиресун. Там размыты дороги, повреждены мосты, затоплены сотни зданий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Дальний Восток надвигается очередной тайфун с Тихого океана. По расчетам синоптиков, со всей силой стихия ударит по региону через день-два. Но вода начала заметно прибывать уже сейчас. Затоплены сразу несколько городов.