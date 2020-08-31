Десять человек погибли во время наводнения в Турции
Потоки грязи и камней сносили дома, размыты дороги, повреждены переправы.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Пойдем на парад планет»: сын Валерии спел для невесты на собственной свадьбе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Очередную денежную выплату в пандемию получат россияне до конца лета
Фото, видео: www.globallookpress.com / Abdullah Karabacak; 5-tv.ru
В Турции непрекращающиеся ливни стали причиной мощнейшего наводнения — погибли десять человек, еще пять числятся пропавшими без вести.
Осадки на северо-востоке страны вызвали сели в горных районах, в результате которых несколько населенных пунктов оказались стерты с лица земли. Потоки грязи и камней сносили дома. Эпицентром стихии стала провинция Гиресун. Там размыты дороги, повреждены мосты, затоплены сотни зданий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Дальний Восток надвигается очередной тайфун с Тихого океана. По расчетам синоптиков, со всей силой стихия ударит по региону через день-два. Но вода начала заметно прибывать уже сейчас. Затоплены сразу несколько городов.
Читайте также
88%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?