«Закладывается в детстве»: Ярмольник заявил, что вкус не развить после 25 лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 25 0

Актер призвал зрителей быть более разборчивыми в фильмах, потому что кино тоже формирует личность.

Фото, видео: legion-media/Kommersant; 5-tv.ru

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Ярмольник: вкус невозможно развить после 25 лет, он закладывается в детстве

Актер театра и кино Леонид Ярмольник высказался о формировании вкуса и о том, как он сам выбирал ориентиры в кино. Своим мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на мероприятии в честь старта нового сезона Института развития интернета (ИРИ) в московском кинотеатре «Художественный». Артист признался, что вырос на фильмах, которые во многом определили его взгляды.

«Это фильмы Никиты Михалкова, которые я очень люблю. Это фильмы, в которых я снимался, скажем так, мне повезло. Это фильмы Марка Захарова, это фильмы Володи Фокина, это фильмы Валерия Тодоровского. Вот я нарочно называю вам те имена и их работы, это люди, с которыми я не только знаком по работе, но и по жизни», — рассказал Ярмольник.

Леонид Исаакович также подчеркнул, что современному зрителю нужно быть особенно разборчивым, поскольку наряду с хорошими картинами выходит много фильмов, которые «ни прибавляют, ни убавляют, но просто убивают время».

Говоря о формировании вкуса, актер подчеркнул, что основу закладывают детство, семья и увлечения. По мнению Ярмольника, скудная база едва ли сможет сформировать в будущем разносторонне развитую, многогранную личность.

«Я думаю, что все-таки вкус развивается школой, родителями и той профессией, которой увлекается ребенок. Если ты до 25 лет не приобрел этот вкус, потом очень трудно, очень трудно. Я думаю, что даже невозможно. Это должно быть или какое-то потрясение, или какое-то невероятное событие, или какая-то радость, или какая-то беда, которая перестраивает мозги человека», — заключил Ярмольник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Татьяна Догилева высказалась против ремейков советских фильмов. Актриса считает, что авторам стоит придумывать оригинальные истории, а не переснимать знаменитые картины.

Она отметила, что не стала бы смотреть новую версию «Покровских ворот», так как многие советские фильмы связаны для зрителей с личными воспоминаниями. При этом артистка положительно оценивает современное российское кино. По мнению Догилевой, сегодня есть талантливые режиссеры и актеры, но их немного — так было всегда.

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