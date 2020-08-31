Президент Черногории не признал поражение своей партии на выборах
В то же время оппозиция уже объявила себя победителем и строит планы по политическому свержению главы государства.
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Фото, видео: Reuters / Stevo Vasiljevic; 5-tv.ru
В Черногории оппозиция начала праздновать победу после парламентскизх выборов. По результатам обработки более половины бюллетеней оппозиционная коалиция набрала более сорока процентов голосов. Пропрезидентская «Демократическая партия социалистов» с результатом 34 процента теряет большинство в Скупщине. При этом президент Черногории Мило Джуканович пока не признал поражение, заявив, что дождется окончательных итогов голосования.
Тем временем сторонники оппозиции вышли на улицы столицы Подгорицы и других крупных городов, чтобы отметить победу. Движение транспорта оказалось заблокировано. Не обошлось и без ЧП.
В городе Никшич водитель врезался в толпу празднующих. Несколько человек получили ранения. Как сообщают очевидцы люди едва не устроили самосуд над водителем. Его спасли прибывшие полицейские.
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