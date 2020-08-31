Легендарный мультипликатор Леонид Шварцман отмечает столетний юбилей

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Владимир Путин в поздравительной телеграмме назвал Шварцмана «патриархом отечественной школы анимации».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Klimentyev; 5-tv.ru

Вековой юбилей отметил легендарный мультипликатор Леонид Шварцман. Человек, нарисовавший наше детство, — так говорят о нем те, кто родился во второй половине XX века.

Именно он создал Чебурашку, «Котенка по имени Гав», Золотую антилопу, Снежную королеву, героев мультфильма «38 попугаев» и многих других. Шварцман — это целая эпоха.

Он родился в разгар гражданской войны, а работать в «Союзмультфильм» пришел после Великой Отечественной. Пятьдесят лет он рисовал персонажей, которые стали любимыми для нескольких поколений. Владимир Путин в поздравительной телеграмме назвал Шварцмана «патриархом отечественной школы анимации».

Необычный подарок преподнес Детский хор «Великан», исполнив песни из знаменитых мультфильмов возле дома юбиляра, который слушал их с балкона.

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