«Копия дедушки!» — режиссер Гигинеишвили похвалился сыном от Надежды Михалковой

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Виктория Андреева
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Пользователи сети отметили удивительное сходство семилетнего мальчика со знаменитым дедушкой.

Фото, видео: Instagram @rezofilm; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Кинорежиссер Резо Гигинеишвили поделился с поклонниками трогательным фото с сыном Иваном, рожденным в союзе с Надеждой Михалковой. На снимке, опубликованном в его Instagram, «картина маслом»: заботливый отец нежно обнимает наследника, расположившегося на его коленях.

Как известно, долгое время мама мальчика скрывала от публики его внешность. Но фолловеры не теряли надежды, узнать, на кого из звездного семейства более походит малыш. Как оказалось: гены Михалковых взяли свое. Несмотря на то, что Иван унаследовал цвет волос знаменитого отца, черты его лица, по мнению фанатов, напоминают дедовские.

Instagram @rezofilm

«Иван так вырос! Очень похож на Никиту Сергеевича!»

«Так трогательно и нежно!»

«На вас, Резо, совсем не походит… Глазки мамины, а вот все остальное — дедушка!»

«Копия дедушки! Настоящий Михалков!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему 17-летняя внучка Никиты Михалкова не хочет идти в модели.

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