Почему 17-летняя внучка Никиты Михалкова не хочет идти в модели?

|
Карина Бернтгольц
106

Супруга знаменитого кинорежиссера Татьяна рассказала о предпочтениях 17-летней красавицы.

Почему 17-летняя внучка Никиты Михалкова не хочет идти в модели?

Фото: Instagram @tatyanamixalkova

Внучка знаменитого режиссера Никиты Михалкова Наташа окончила школу. В онлайн-режиме прозвенел ее последний звонок. Теперь перед 17-летней красавицей стоит серьезная задача: ей нужно определиться, какой путь она хочет выбрать для себя в будущем.

Многие были убеждены, что девушка, одаренная от природы невероятной красотой, попробует себя в модельном бизнесе. К тому же у нее уже был подобный опыт: Наташа участвовала в модных показах Анастасии Задориной.

Однако судя по всему, внучка легендарного режиссера решила развить в себе другие таланты. В интервью KP.RU ее бабушка Татьяна Михалкова, к слову, бывшая модель, рассказала, что девушка неплохо рисует, любит искусство и готовится к поступлению в университет.

«У нашей внучки Наташи прекрасные данные, но пока она не хочет быть манекенщицей, готовится к поступлению в университет. В какой? Пока не могу рассказать, боимся сглазить», — призналась Татьяна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса и младшая дочь Никиты Михалкова, Надежда, поделилась успехами восьмилетней наследницы Нины, которую она родила от кинорежиссера Резо Гигинеишвили. 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня

Последние новости

1:00
МИД РФ ответил на предложение США помочь с ликвидацией последствий ЧП в Норильске
0:44
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram по всему миру
0:25
Падра, сквиши, бумер: «Яндекс» назвал слова, значение которых искали чаще всего за 10 лет
0:09
День Святой Троицы: что можно и чего нельзя делать верующим 7 июня
23:53
Почему 17-летняя внучка Никиты Михалкова не хочет идти в модели?
23:37
ТОП-4 мифов о хлебе по мнению диетолога и один неожиданный аргумент «за»

Сейчас читают

«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок