Почему 17-летняя внучка Никиты Михалкова не хочет идти в модели?

Внучка знаменитого режиссера Никиты Михалкова Наташа окончила школу. В онлайн-режиме прозвенел ее последний звонок. Теперь перед 17-летней красавицей стоит серьезная задача: ей нужно определиться, какой путь она хочет выбрать для себя в будущем.

Многие были убеждены, что девушка, одаренная от природы невероятной красотой, попробует себя в модельном бизнесе. К тому же у нее уже был подобный опыт: Наташа участвовала в модных показах Анастасии Задориной.

Однако судя по всему, внучка легендарного режиссера решила развить в себе другие таланты. В интервью KP.RU ее бабушка Татьяна Михалкова, к слову, бывшая модель, рассказала, что девушка неплохо рисует, любит искусство и готовится к поступлению в университет.

«У нашей внучки Наташи прекрасные данные, но пока она не хочет быть манекенщицей, готовится к поступлению в университет. В какой? Пока не могу рассказать, боимся сглазить», — призналась Татьяна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса и младшая дочь Никиты Михалкова, Надежда, поделилась успехами восьмилетней наследницы Нины, которую она родила от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.