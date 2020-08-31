«Давно хотела это сделать»: жертва мужа-тирана Маргарита Грачева впервые снялась без протеза

Жуткая трагедия с жительницей Серпухова Маргаритой Грачевой произошла около трех лет назад. Семейная ссора переросла в кровавую сцену: ревнивый муж вывез женщину в лес, отобрал телефон, и отрубил ей кисти рук. Хирургам, к счастью, удалось спасти одну конечность. Другой же вернули подвижность благодаря протезу.

Сегодня о случившемся Маргарита говорит довольно спокойно. Она научилась жить в другой, совершенно новой реальности, где, кажется, нет места страху. Однако до последнего времени ее главной психологической проблемой оставалась боязнь показать миру истинную себя. И вот, наконец, Грачева решилась на фотосессию, где впервые позировала без протеза на руке.

«Я давно хотела сделать это… Но никак не решалась… Для меня это первая фотосессия без протеза. Всегда и везде я с ним…» —подписала снимки в Instagram Маргарита.

Женщина пояснила: этим постом, она хотела доказать, что не стоит делить людей на красивых и неполноценных из-за их внешнего вида. Ведь главное — то, как человек ощущает себя и что несет миру.

«Неважно, есть ли у тебя стильная железная рука, нога — это всего лишь маленькое дополнение; важны твои внутренние ценности, взгляды и твоя личность! Перебороть свой барьер, может быть, показав себя здесь без протеза, в скором будущем я смогу сходить за хлебом в футболке с коротким рукавом», — высказалась Грачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211) 29 Авг 2020 в 12:32 PDT

«Вы настолько гармоничны, что я даже не заметила на последних фото, что вы без протеза!»

«Очень смело!»

«Рита, это такой большой, смелый и не простой шаг! Счастья вам!»

«Ты очень красивая! И с протезом и без него!!!» — поддержали женщину фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшая от рук мужа-тирана Маргарита Грачева скоро выходит замуж.