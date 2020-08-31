Россия высылает трех сотрудников посольства Словакии в Москве. Соответствующее решение российский МИД принял в качестве ответных мер. На Смоленской площади отметили, что посол Словакии Петер Припутен 31 августа был вызван во внешнеполитическое ведомство.

«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что послу Словакии в РФ был заявлен решительный протест по поводу безосновательной высылки из страны 10 августа трех дипломатических сотрудников посольства России. В МИД РФ подчеркнули, что недружественный шаг Братиславы был расценен как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между странами.

Премьер-министр Словакии тогда заявлял, что решение о высылке российских дипломатов связано с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия высылает старшего сотрудника посольства Норвегии.