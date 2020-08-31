Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев пообещал помочь жителям подтопленных территорий

На Приморье идет супертайфун «Майсак». Он зародился в Тихом океане и набирает разрушительную силу. Объявлено штормовое предупреждение, ожидается ураганный ветер до 70 метров в секунду.

Ливни уже привели к резкому подъему реки Амур в Хабаровском крае. Затоплены улицы, вода хлынула в дома. С жителями во время рабочей поездки по региону встретился временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. По словам людей, муниципальные власти бездействуют.

Местные жители рассказали, что вынуждены нанимать технику, чтобы отвести воду с подтопленных территорий. Глава региона пообещал помочь людям — из резервного фонда компенсировать потерю урожая и материальный ущерб.