Начало учебного года в России началось с большого ажиотажа

Большие детки — большие траты к школе. Эту народную мудрость подтвердили Росстат и ВЦИОМ, они подсчитали сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября.

Так, первоклассник обходится в среднем 18 тысяч 800 рублей в этом году. Первоклассница, к слову, почти на пять тысяч дороже, 23 200. Все из-за формы — гардероб мальчика попроще, чем девичий наряд. Цена спортивного костюма — 3 952,87 рублей, канцелярии — 2 562,84 рублей, рюкзака — 2 013,14 рублей. От пола не зависит. Это средние по России суммы.

Собрать учеников других классов намного дороже. Так, по данным ВЦИОМ, который опросил 1600 мам, пап, бабушек и дедушек, в среднем в этом году они тратят в районе 35 тысяч рублей на сборы в школу. И если траты на одежду как у Росстата (покупка школьной формы, спортивной формы 15 415 рублей), то вот канцелярию (школьно-письменные принадлежности — 2 633 рублей) и рюкзаки (3 979 рублей) своим деткам берут подороже. Плюс учебники (4 195 рублей) и взносы на школьные нужды (3 865 рублей) разной степени добровольности (добровольный спонсорский взнос — 3 127 рублей) на ремонт и прочие нужды, которые не входят в официальную статистику.

Ситуацию накануне 1 сентября оценил Сергей Лесков.

Детский плач, неразбериха и кажется бесконечное ожидание. Накануне 1 сентября в детских поликлиниках не протолкнуться. Перед началом нового учебного года здесь, как всегда, наплыв юных пациентов. Родители с детьми пришли пройти медкомиссию и получить ежегодную стандартную справку от врача, о том, что ребенок здоров, и может посещать школу.

«Отстояли очередь, были пятыми, а в итоге получилось, что пришла медсестра и сказала: „Стойте в другой участок“. Стояли человек 20, наверное».

И дети, и взрослые вынуждены часами томиться в очередях. Но медиков на всех не хватает. И такая ситуация сложилась практически во всех российских городах.

«Записаться невозможно. С десяти сегодня даже запись на девятое число. Очереди большие по 50 человек сегодня с утра было»

«Вчера приехали в начале 11-ти до двух так и не приняли. Народу много было».

Огромные очереди не только перед поликлиниками, но и торговыми центрами. В последние дни перед началом учебного года родители буквально осаждают школьные базары. Так, например, выглядит обычный магазин канцтоваров в конце рабочего дня.

«Прилавки сметают полностью. Приходиться оставаться в нерабочее время, чтобы докладывать новый товар. И ничего с этим пока не поделаешь», — говорит продавец-консультант магазина канцтоваров Ксения Герасимова.

Привычку, закупаться в последний момент, в этом году усугубил еще и каронавирус. Школьные ярмарки открылись только под конец августа. Но собирать ребенка в школу надо ведь в любом случае.

«Как-то все надеялись что успеем, поэтому в последние выходные думали, как обучаться будем дистанционно или нормально», — рассказывает жительница Москвы Лариса.

Тетради, линейки, пеналы, дневники. На дизайн или цену многие покупатели в последний момент уже не обращают внимания. Сметают все, что попадется под руку.

На школьных ярмарках не протолкнуться. У каждого прилавка с канцелярией десятки покупателей. Чтобы элементарно купить тетради, ручки карандаши нужно отстоять в очереди минимум 15-20 минут.

Маркетологи говорят, во время такого ажиотажа можно продать любой товар, в том числе, некачественный и даже опасный для ребенка. Времени сравнить цены и изучить разные предложения уже нет. На этот случай в Роспотребнадзоре продолжает работать горячая линия, специалисты которой готовы помочь родителям сориентироваться и принять жалобу, если товар не соответствует стандартам.

Екатерина Кирмель в этом году решила купить только канцелярию, а всеобщему ажиотажу старается не поддаваться. У нее пятеро детей, приобретение школьной и спортивной формы оставила на потом. Вдруг снова переведут на дистанционное обучение — тогда на одежде можно серьезно сэкономить, а на эти деньги купить новый ноутбук.



«Вообще ничего не понятно. Будут ли дети в старшей школе переходить из класса в класс. Как они переходят там, химия, физика. Или будут сидеть в одном классе. Это тоже нужно понимать, потому что какие-то вещи докупать и с учебниками это связано», — поясняет многодетная мать.

А вот еще один ходовой первосентябрьский товар — цветы, в этом в этом году на удивление большим спросом не пользуется. Хризантемы, розы, гладиолусы в большинстве регионов можно купить даже дешевле на 15-20 процентов, чем в прошлом году. В цветочных магазинах покупателей практически нет. Скорее всего это связано еще и с тем, что на праздничных линейках ждут не всех — только первоклашек и учеников 11-го класса. Всего в этом учебном году школы распахнут двери для 17 миллионов российских учеников, два миллиона из них — за парты сядут впервые.