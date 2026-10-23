Алена Апина проиграла суд из-за песни в сериале «Слово пацана»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Певица хотела получить компенсацию в размере миллиона рублей и возмещение судебных издержек.

Кому Алена Апина проиграла суд

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Заслуженная артистка России Алена Апина проиграла суд создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», к которым подала иск из-за песни «Не забывай». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем канале в мессенджере «Макс».

Исполнительница подала иск к компании «Рестрим медиа», правообладателю стриминговой платформы, которая выпускала сериал. Однако суд отказал в удовлетворении ее требований.

Певица была уверена, что право исполнения композиции «Не забывай» принадлежит исключительно ей. Соответственно, то, что данный трек прозвучал в проекте, является нарушением прав. Поэтому Апина хотела получить от создателей сериала компенсацию в размере одного миллиона рублей и возмещение судебных расходов, оцененных в 25 тысяч рублей.

«Истец требовала запретить создание технических условий на распространение музыкального произведения «Не забывай» в составе аудиовизуального произведения «Слово пацана. Кровь на асфальте»», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущая и блогер Виктория Боня проиграла суд бывшей возлюбленной народного артиста России Григория Лепса Авроре Кибе.

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