Средневековые сокровища пытались отправить почтой из России в Британию

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 57 0

Общая стоимость контрабанды составила порядка миллиона рублей.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Двух жителей Тамбова приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и шесть месяцев за попытку контрабанды культурных ценностей в крупном размере. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Летом 2024 года два жителя Тамбовской области 1975 года рождения и 1979 года рождения через почту попытались отправить в Великобританию культурные ценности — 135 предметов средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа.

В ходе розыскных мероприятий злоумышленников задержали, а отправка посылок за пределы РФ была предотвращена. По оценке экспертов, указанные предметы представляют историческую ценность и не подлежат вывозу из страны. Их общая стоимость составила порядка миллиона рублей.

В отношении тамбовчан было возбуждено уголовное дело. Суд назначил им наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и шесть месяцев. Изъятые предметы были переданы в Управление Министерства культуры Российской Федерации по Центральному федеральному округу для принятия решения о включении их в фонд музейных учреждений страны.

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