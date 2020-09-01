В сеть утекли данные о счетах 50 миллионов россиян
В открытом доступе фамилии, номера телефонов и паспорта оказались клиентов одного из крупнейших российских банков.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru
В сеть утекли 50 миллионов записей о счетах россиян. Как сообщают «Известия», в открытом доступе оказались данные клиентов одного из крупнейших в стране банков. В том числе фамилии, номера телефонов и паспортов. Их уже обнаружили на черном рынке. И даже известна стоимость одной такой записи — 25 рублей.
«В подавляющем большинстве случаев данные утекают через инсайдеров — сотрудников организаций, которые имеют доступ к данным клиентов. Как правило, в финансовых организациях доступ одного служащего ограничен: например, он видит номер счета, но не видит денежный остаток. Тем не менее даже ограниченное количество данных в руках мошенников могут навредить человеку», — поясняет руководитель аналитического центра компании Zecurion (специализируется на кибербезопасности) Владимир Ульянов
По словам экспертов, это вторая по масштабу банковская утечка за последние годы. Как информация попала в открытый доступ, устанавливают правоохранительные органы совместно с сотрудниками банка. В финансовом учреждении подчеркнули, угрозы сохранности средств клиентов нет.
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