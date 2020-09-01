«Лесная фея»: Екатерина Климова восхитила фанатов прической с ягодами в волосах

Популярная актриса и красавица Екатерина Климова завоевала сердца поклонников своей простотой, естественностью и искренностью. Фанаты не устают подмечать природную красоту 42-летней актрисы даже без макияжа.

Поводом для восторга стали фотографии, которые появились в микроблоге столичного салона красоты, куда Климова приходила на укладку. Парикмахер решил немного поэкспериментировать и вплести в прическу Екатерины веточку с ягодами, волосы накрутить и повязать лентой.

Результат впечатлил фанатов, и, кажется, саму знаменитость. Она искренне улыбалась, позируя с новой прической. В комментариях образ назвали идеальным для осеннего сезона, а Екатерину окрестили лесной феей.

«Какая красавица, моя любимая актриса»;

«Оригинально с изюминкой»;

«Чудесная осенняя прическа!» - написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Климова воссоединилась с бывшим мужем.