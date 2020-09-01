«Лесная фея»: Екатерина Климова восхитила фанатов прической с ягодами в волосах

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Татьяна Меркер
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Актриса позволила стилисту сделать ей укладку в духе осеннего сезона.

«Лесная фея»: Екатерина Климова восхитила фанатов прической с ягодами в волосах

Фото: Instagram @klimovagram

Популярная актриса и красавица Екатерина Климова завоевала сердца поклонников своей простотой, естественностью и искренностью. Фанаты не устают подмечать природную красоту 42-летней актрисы даже без макияжа.

Поводом для восторга стали фотографии, которые появились в микроблоге столичного салона красоты, куда Климова приходила на укладку. Парикмахер решил немного поэкспериментировать и вплести в прическу Екатерины веточку с ягодами, волосы накрутить и повязать лентой.

 
 
 
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Невероятно талантливая и красивая актриса Екатерина Климова в гостях у наших стилистов🤩 ⠀⠀ Екатерине, как никому другому, удается великолепно исполнять разноплановые роли🎥 и примерять на себя новые образы. Сегодняшний образ для Екатерины получился очень легким и свежим🌷 ⠀⠀ Спасибо за доверие, @klimovagram🙏🏻❤️ ⠀⠀ Стилист — Дмитрий Винокуров @dmitriy_vinokurov ⠀ А какая ваша любимая роль Екатерины Климовой? ⠀ ⠀ #vinokurovstudiomoscow #студиякрасотымосква #кинороссия #арбатсалон #wellahair_ru #sebastianpro_russia #актрисатеатраикино #салонкрасотымосква #студиядмитриявинокурова #екатеринаклимова #звездныйстилист #актрисаклимова

Публикация от Vinokurov Studio Moscow (@vinokurovstudiomoscow)

Результат впечатлил фанатов, и, кажется, саму знаменитость. Она искренне улыбалась, позируя с новой прической. В комментариях образ назвали идеальным для осеннего сезона, а Екатерину окрестили лесной феей.

 «Какая красавица, моя любимая актриса»;

«Оригинально с изюминкой»;

«Чудесная осенняя прическа!» - написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Климова воссоединилась с бывшим мужем.

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