Детский писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни

Детский писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной больнице. О смерти автора любимых несколькими поколениями советских и российских детей книг сообщили представители пресс-службы министерства здравоохранения региона, пишет РИА Новости.

На вопрос, действительно ли писатель скончался, был дан утвердительный ответ.

«Да, сегодня».

Еще в середине июля 81-летний писатель оказался в больнице с подозрением на инсульт и коронавирус. Обследование позволило исключить возможные инфаркт и инсульт, но подтвердило серьезную пневмонию. Анализы на коронавирус пришли отрицательными, и вскоре пожилого мужчину выписали домой.

Несколько дней назад Крапивину снова стало плохо и его пришлось экстренно госпитализировать. Врачи реанимации Свердловской областной больницы не смогли спасти жизни писателя.

Владислав Крапивин известен, как писатель, сценарист и поэт, но наибольшую славу получил за такие известные детские книги, как «Журавленок и молнии», «Дети синего фламинго», «Мальчик со шпагой». В 2014 году ему вручили премию президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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