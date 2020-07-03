Скончался писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский

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Карина Бернтгольц
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О трагедии сообщили в Союзе писателей в России.

Скончался писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский

Фото: Wikipedia.org /Нарский В.В

Скончался писатель-фантаст и военный журналист Евгений Войскунский. На момент смерти ему было 98 лет. О трагедии сообщили на сайте Союза писателей РОссии, выразив соболезнования семье умершего.

«На 99 году жизни умер Евгений Львович Войскунский — прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца», — говорится в сообщении.

Коллеги отметили, что всегда высоко ценили талант писателя и будут всегда о нем помнить.

Войскунский в 1980-х написал несколько романов о войне и о своем поколении. Литератор является кавалером орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Знака Почета, четырежды лауреатом литературных премий им. К. Симонова, им. братьев Стругацких, премии «Венец» СПМ и старейшей советской и российской премии в области фантастики «Аэлита».

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