Скончался писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский

Скончался писатель-фантаст и военный журналист Евгений Войскунский. На момент смерти ему было 98 лет. О трагедии сообщили на сайте Союза писателей РОссии, выразив соболезнования семье умершего.

«На 99 году жизни умер Евгений Львович Войскунский — прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца», — говорится в сообщении.

Коллеги отметили, что всегда высоко ценили талант писателя и будут всегда о нем помнить.