Скончался писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский
О трагедии сообщили в Союзе писателей в России.
Фото: Wikipedia.org /Нарский В.В
Скончался писатель-фантаст и военный журналист Евгений Войскунский. На момент смерти ему было 98 лет. О трагедии сообщили на сайте Союза писателей РОссии, выразив соболезнования семье умершего.
«На 99 году жизни умер Евгений Львович Войскунский — прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца», — говорится в сообщении.
Коллеги отметили, что всегда высоко ценили талант писателя и будут всегда о нем помнить.
Войскунский в 1980-х написал несколько романов о войне и о своем поколении.
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