«Решают, будет ли операция»: известного писателя Крапивина госпитализировали

Известный российский детский писатель Владислав Крапивин был снова госпитализирован после недавней выписки, на этот раз с подозрением на инсульт. Ночью карета скорой помощи приехала к дому прозаика и забрала его в больницу, о чем сообщила невестка Крапивина в соцсетях, пишет KP.RU.

«Ночью была вызвана машина Медицины катастроф со всеми носилками, и сразу же Владислав Петрович был доставлен в свердловскую областную больницу. Ситуация на контроле у министра здравоохранения. Сейчас они решают, требуется ли операция. В любом случае сказали, постараются сделать все, чтобы поставить его на ноги», — сообщила Лариса Крапивина.

Три недели назад писатель был доставлен в больницу Екатеринбурга с подозрением на коронавирус. После получения отрицательных результатов на COVID-19, 81-летнего литератора выписали домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии госпитализированной Елены Кайдулян.