«Решают, будет ли операция»: известного писателя Крапивина госпитализировали

|
Татьяна Меркер
29

Об ухудшении состояния здоровья 81-летнего литературного деятеля сообщила его невестка.

«Решают, будет ли операция»: известного писателя Крапивина госпитализировали

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Известный российский детский писатель Владислав Крапивин был снова госпитализирован после недавней выписки, на этот раз с подозрением на инсульт. Ночью карета скорой помощи приехала к дому прозаика и забрала его в больницу, о чем сообщила невестка Крапивина в соцсетях, пишет KP.RU.

«Ночью была вызвана машина Медицины катастроф со всеми носилками, и сразу же Владислав Петрович был доставлен в свердловскую областную больницу. Ситуация на контроле у министра здравоохранения. Сейчас они решают, требуется ли операция. В любом случае сказали, постараются сделать все, чтобы поставить его на ноги», — сообщила Лариса Крапивина.

Три недели назад писатель был доставлен в больницу Екатеринбурга с подозрением на коронавирус. После получения отрицательных результатов на COVID-19, 81-летнего литератора выписали домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии госпитализированной Елены Кайдулян.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.64
0.60 87.17
0.55
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

12:52
Путин поручил поручил привить от гриппа и COVID-19 до 60% россиян
12:52
Семак подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков «Зенита»
12:46
Число пострадавших при взрыве заправки в Волгограде увеличилось до восьми
12:37
«Взаимно, Кристи»: Чадов и Асмус обменялись признаниями в любви
12:37
Стали известны причины мощного взрыва газа на заправке в Волгограде
12:28
Момент взрыва цистерны с газом на заправке в Волгограде попал на видео

Сейчас читают

«Наконец-то остепенился»: ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился
«У нас в семье пополнение»: Утяшева обрадовала фанатов неожиданным заявлением
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок