Куда утекла вода? На Кубани разразилась экологическая катастрофа — видео

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Обмелела крупнейшая в регионе река Кубань — основной источник пресной воды.

Фото, видео: www.globallookpress / Patrick Pleul; 5-tv.ru

На Кубани в жару разразилась экологическая катастрофа — пересохла одна из крупнейших рек региона. Вся рыба погибла, у садоводов гибнет урожай, даже пить людям нечего — колодцы опустели.

Чиновники винят в случившемся погоду.

А вот экологи-активисты уверены: засуха рукотворная. И даже указали на виновных.

Куда утекла вода, разбиралась Ксения Солдатова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал вокруг горы Куштау вышел на федеральный уровень.

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