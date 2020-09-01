На Кубани в жару разразилась экологическая катастрофа — пересохла одна из крупнейших рек региона. Вся рыба погибла, у садоводов гибнет урожай, даже пить людям нечего — колодцы опустели.

Чиновники винят в случившемся погоду.

А вот экологи-активисты уверены: засуха рукотворная. И даже указали на виновных.

Куда утекла вода, разбиралась Ксения Солдатова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал вокруг горы Куштау вышел на федеральный уровень.