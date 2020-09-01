Куда утекла вода? На Кубани разразилась экологическая катастрофа — видео
Обмелела крупнейшая в регионе река Кубань — основной источник пресной воды.
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Фото, видео: www.globallookpress / Patrick Pleul; 5-tv.ru
На Кубани в жару разразилась экологическая катастрофа — пересохла одна из крупнейших рек региона. Вся рыба погибла, у садоводов гибнет урожай, даже пить людям нечего — колодцы опустели.
Чиновники винят в случившемся погоду.
А вот экологи-активисты уверены: засуха рукотворная. И даже указали на виновных.
Куда утекла вода, разбиралась Ксения Солдатова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал вокруг горы Куштау вышел на федеральный уровень.
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