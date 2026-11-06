Вернула дочь из приюта и заставила сниматься в порно: в Греции осудили 52-летнюю мать

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 43 0

Полиция обнаружила у женщины как минимум 17 снимков с участием девочки.

В Греции мать получила 15 лет за порно с дочерью

Фото: 5-tv.ru

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В Греции суд приговорил 52-летнюю женщину к 15 годам тюремного заключения. Ее признали виновной в создании и распространении порнографических материалов с участием собственной дочери. Об этом 6 ноября сообщает CNN Greece.

Как выяснилось в ходе разбирательства, в 2022 году мать оставила девятилетнюю девочку в приюте. Ребенок страдал серповидноклеточной анемией и нуждался в регулярных переливаниях крови, а дома у семьи не было ни света, ни воды, и часто не хватало еды. Позже благотворительные фонды собрали для них деньги, и женщина забрала дочь обратно, когда ей исполнилось 12 лет. Девочка вернулась к матери в город Волос, где столкнулась с насилием.

Родительница заставляла ребенка делать непристойные вещи, снимала это на камеру и продавала видео. Полиция обнаружила у женщины как минимум 17 порнографических снимков с участием девочки. О случившемся стало известно в июле 2025 года, после чего мать арестовали.

В суде она полностью признала вину. Женщина заявила, что нуждалась в деньгах, а ее действиями якобы руководил некий третий человек. Суд отправил ее в колонию на 15 лет. 

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