Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ударился в ностальгию, выложив у себя на странице в Instagram фотографию с грузинским певцом Вахтангом Кикабидзе. Он рассказал, что они восемь лет работали вместе. Это принесло ему немало счастливых мгновений. Но фанатов потрясло другое обстоятельство.

«Мне на этом фото 25 лет», — подписал фото Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

На снимке — юный продюсер, с темными волосами и в очках. Но подписчики 51-летнего Пригожина так и не смогли поверить, что ему на фото всего 25 лет.

«25? Серьезно?»;

«Выглядите старше»;

«Еще с волосами»;

«По фото лет 45», — категорично написали большинство из них.

Лишь немногие решили поддержать супруга певицы Валерии и похвалили его внешность.

«Совсем не изменились! Даже еще лучше стали!»

Instagram @vkikabidze

Еще одним снимком тех лет поделился в своем микроблоге и Вахтанг Кикабидзе. Там также можно увидеть Иосифа Пригожина с непривычно густой шевелюрой.

Ранее 5-tv.ru писал, как отметил свадьбу младшего пасынка Иосиф Пригожин.