«Серьезно?» — фото 25-летнего Иосифа Пригожина удивило подписчиков
Продюсер поделился раритетным снимком времен своей молодости.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ударился в ностальгию, выложив у себя на странице в Instagram фотографию с грузинским певцом Вахтангом Кикабидзе. Он рассказал, что они восемь лет работали вместе. Это принесло ему немало счастливых мгновений. Но фанатов потрясло другое обстоятельство.
«Мне на этом фото 25 лет», — подписал фото Пригожин.
На снимке — юный продюсер, с темными волосами и в очках. Но подписчики 51-летнего Пригожина так и не смогли поверить, что ему на фото всего 25 лет.
«25? Серьезно?»;
«Выглядите старше»;
«Еще с волосами»;
«По фото лет 45», — категорично написали большинство из них.
Лишь немногие решили поддержать супруга певицы Валерии и похвалили его внешность.
«Совсем не изменились! Даже еще лучше стали!»
Еще одним снимком тех лет поделился в своем микроблоге и Вахтанг Кикабидзе. Там также можно увидеть Иосифа Пригожина с непривычно густой шевелюрой.
Ранее 5-tv.ru писал, как отметил свадьбу младшего пасынка Иосиф Пригожин.
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