Кэти Перри показала «честное» селфи спустя пять дней после родов

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Василий Заика
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Американская певица представила на суд подписчиков откровенный снимок.

Фото, видео: www.globallookpress / face to face; Instagram @katyperry

Американская певица Кэти Перри в разделе сторис своего аккаунта в Instagram выложила на обозрение подписчиков «честное» селфи, сделанное в зеркале в ванной комнате через пять дней после родов. На снимке 35-летняя возлюбленная актера Орландо Блума позирует в бра для кормящих матерей и утягивающих еще не ушедший после беременности живот «бабушкиных» трусах.

«Не конец света», — прокомментировала Кэти Перри собственный послеродовой «лук».

Instagram @katyperry

Певица и актер стали родителями 26 августа. Новорожденной дочери дали имя Дейзи Дав. Стоит отметить, что знаменитость «переносила» ребенка больше месяца и испытывала по этому поводу определенное волнение.

Кэти Перри тогда делилась переживаниями с подписчиками в социальных сетях, выкладывала фото с огромным животом и называла себя «неповоротливой уткой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями.

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Кэти Перри показала «честное» селфи спустя пять дней после родов

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