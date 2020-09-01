Кэти Перри показала «честное» селфи спустя пять дней после родов

Американская певица Кэти Перри в разделе сторис своего аккаунта в Instagram выложила на обозрение подписчиков «честное» селфи, сделанное в зеркале в ванной комнате через пять дней после родов. На снимке 35-летняя возлюбленная актера Орландо Блума позирует в бра для кормящих матерей и утягивающих еще не ушедший после беременности живот «бабушкиных» трусах.

«Не конец света», — прокомментировала Кэти Перри собственный послеродовой «лук».

Instagram @katyperry

Певица и актер стали родителями 26 августа. Новорожденной дочери дали имя Дейзи Дав. Стоит отметить, что знаменитость «переносила» ребенка больше месяца и испытывала по этому поводу определенное волнение.

Кэти Перри тогда делилась переживаниями с подписчиками в социальных сетях, выкладывала фото с огромным животом и называла себя «неповоротливой уткой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями.