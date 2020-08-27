«Добро пожаловать в мир»: Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями
Счастливую новость о пополнении в семействе пара рассказала в социальных сетях.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Instagram @orlandobloom
Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри стали родителями. Об этом на своей странице в Instagram рассказал счастливый отец.
На фотографии оба родителя держат за ручку маленькую дочь. Ее назвали Дэйзи Дав Блум. В публикации новоиспеченный отец приветствует дочь и знакомит ее со своими поклонниками.
«Добро пожаловать в мир, Дейзи Дав Блум!» — пишет актер.
Также в записи актер призвал всех неравнодушных вносить пожертвования в фонд для недоношенных детей.
«Мы знаем, что нам повезло, и не у всех могут быть такие мирные роды, как у нас. Сообщества во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медицинских работников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить», — рассказывает Блум.
Помимо этого, он отмечает, что еще одна большая проблема — коронавирус. Из-за болезни жизнь многих новорожденных подверглась риску, так как началась нехватка воды, мыла, вакцин и других необходимых вещей. И Блум и Перри, будучи уже сами родителями, очень переживают за других малышей по всему миру.
В конце публикации актер указал, что в описании его аккаунта находятся все необходимые ссылки и попросил сделать «самый ценный подарок» — здорового ребенка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кэти Перри жаловалась на тяготы первой беременности.
Читайте также
82%
1.03 89.23
1.17
Нашли ошибку?