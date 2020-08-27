«Добро пожаловать в мир»: Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

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Андрей Чапыгин
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Счастливую новость о пополнении в семействе пара рассказала в социальных сетях.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Instagram @orlandobloom

Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри стали родителями. Об этом на своей странице в Instagram рассказал счастливый отец.

На фотографии оба родителя держат за ручку маленькую дочь. Ее назвали Дэйзи Дав Блум. В публикации новоиспеченный отец приветствует дочь и знакомит ее со своими поклонниками.

«Добро пожаловать в мир, Дейзи Дав Блум!» — пишет актер.

Также в записи актер призвал всех неравнодушных вносить пожертвования в фонд для недоношенных детей.

«Мы знаем, что нам повезло, и не у всех могут быть такие мирные роды, как у нас. Сообщества во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медицинских работников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить», — рассказывает Блум.

Instagram @orlandobloom

Помимо этого, он отмечает, что еще одна большая проблема — коронавирус. Из-за болезни жизнь многих новорожденных подверглась риску, так как началась нехватка воды, мыла, вакцин и других необходимых вещей. И Блум и Перри, будучи уже сами родителями, очень переживают за других малышей по всему миру.

В конце публикации актер указал, что в описании его аккаунта находятся все необходимые ссылки и попросил сделать «самый ценный подарок» — здорового ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кэти Перри жаловалась на тяготы первой беременности.

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