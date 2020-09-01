«Отхватила в самое пикантное место!» — Бочкарева вспомнила фееричное 1 сентября
В честь Дня знаний актриса в образе Даши Букиной поделилась воспоминанием о необычном первом дне в школе.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Актриса Наталья Бочкарева рассказала своим подписчикам в сети Instagram, как много лет назад прошло ее 1 сентября. Она поведала смешную историю, случившуюся с ней в первом или во втором классе. Ее подстерег по пути к школе соседский петух.
«В школу я шла сама, в платьице коричневом с беленьким фартучком, с портфельчиком и косичками, — написала Бочкарева. — Увидев надвигающуюся опасность, я остановилась, он перекрыл дорогу, кудахчет и не пропускает».
Попытки угомонить агрессивную домашнюю птицу не увенчались успехом, и маленькая Бочкарева решила просто убежать. Но и это ей удалось лишь частично.
«Я таки отхватила от него в самое пикантное место!» — выдала она.
Рассказ свой актриса сопроводила снимком в школьной форме в своем самом знаменитом образе — Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе». Она предложила фанатам поделиться своими смешными историями к Дню знаний.
«Шла в школу, обходила лужу, поскользнулась и упала, искупалась и домой пошла»;
«Как это знакомо, только за мной стая гусей гналась», — поддержали актрису фанаты.
Но еще больше они были рады просто снова увидеть любимую героиню.
«Даша Букина навсегда в сердце. Какой же это был легендарный сериал», — сентиментально написали ей.
Ранее 5-tv.ru показывал прошлое появление Натальи Бочкаревой в образе Даши Букиной.
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