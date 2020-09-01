Сила Полнолуния. Каким знакам зодиака следует быть осторожнее 2 сентября?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 607

Астролог Сергей Седашёв предупредил о влиянии полной Луны на межличностные отношения.

Фото, видео: www.globallookpress / Frank Rumpenhorst; ; 5-tv.ru

В среду, 2 сентября, жители Земли смогут наблюдать полнолуние. О том, как и на кого из знаков зодиака повлияет это небесное явление, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Полнолуние всегда символизирует некий внутренний конфликт. Он может возникать между разными аспектами жизни человека: между активностью и пассивностью, между волевыми качествами и чувствительностью, а также между мужским и женским началами. В этот раз полнолуние будет наиболее опасно для личных отношений, потому что оно усиливается влиянием других планет, пояснил Седашёв. Кроме того, неблагоприятный фон ожидается и в сексуальных отношениях.

Негативное влияние полная Луна окажет на представителей знаков Дева и Рыбы. Помогут им справиться с эмоциями творческие занятия и время, проведенное в одиночестве.

«У них будут перепады настроения от того, когда очень большая внутренняя чувствительность, хочется сидеть и ничего не делать, и до высокой активности. И здесь внутренний конфликт мы будем проецировать на окружающих в виде претензий. Это риск для отношений», — предупредил астролог.

Почувствуют дурное влияние Луны также Стрельцы и Близнецы. Их ожидают резкие перепады настроения.

«Стрельцы при этом могут хвататься за много дел, не успевать их сделать, у Близнецов тоже может быть настроение браться за дела, а потом их бросать. Тема отношений тоже у них будет уязвима», — заметил Седашев.

Позитивное влияние Луна окажет на Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов. По словам астролога, они смогут разрешить какие-то глубинные проблемы и даже отпустить старые обиды. Седашёв заметил, что сила планеты будет чувствоваться за сутки до полнолуния, во время и еще день после. Остальные четыре знака зодиака — Львы, Овны, Весы и Водолеи — особого влияния полной Луны не ощутят.

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