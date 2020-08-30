Меркурий и Венера сменят созвездия: чего опасаться с 31 августа по 6 сентября?

Неделя с 31 августа по 6 сентября — это время перемен и изменений. В течение семи дней произойдет три важных события, которые повлияют на судьбу людей. Что изменится и на что стоит обратить внимание, рассказала известный астролог Алена Никольская.

Полнолуние

Полнолуние придется на среду, и пройдет оно по оси Девы и Рыбы. В период сильного влияния луны стоит проявлять особое уважение к водной стихии.

«Полнолуние отягощено определенными сложными аспектами. Поэтому будьте предельно внимательны», — сообщила астролог.

Во вторник, среду и четверг риск возникновения непредсказуемых ситуаций с водой резко возрастет: это могут быть проблемы с канализацией или водопроводом.

«Может прорвать трубу, потечь стиральная или посудомоечная машинка, или прорвет кран, или еще что-то. Вы запросто сможете залить соседей или соседи зальют вас», — предостерегает Никольская.

Если ваш дом находится на природе, остерегайтесь непредсказуемых природных явлений, которые невозможно предугадать — не пренебрегайте этим, будьте готовы к неожиданным ситуациям в эти три дня.

Меркурий переходит в созвездие Весы

Кроме того, в субботу, 5 сентября, Меркурий сменит знак. Сейчас планета находится в созвездии Девы, даруя нам скрупулезность, четкость и логику при решении повседневных задач. Однако с субботы Меркурий перейдет в Весы, а это значит, нам станет легче найти язык с окружающими, но принять решение будет трудно.

«Как только вы поймете, что перед вами возник выбор, старайтесь очень быстро определиться и стразу же начать действовать именно в этом направлении», — рекомендует астролог.

Венера переходит в созвездие Льва

В воскресенье Венера тоже поменяет знак зодиака. Ранее она находилась в нежном эмоциональном знаке Рак. 6 сентября планета перейдет в созвездие Льва. А это, как известно, очень яркий, театральный, солнечный, теплый и красивый знак зодиака. Венера во Льве — символ красоты и экспрессии. Начиная с этих выходных, нами начнут управлять яркие эмоции, в том числе любовные. В уик-энд постарайтесь запланировать какие-то важные дела или культурные походы, поскольку они либо принесут вам большую прибыль, либо интересные знакомства, ну или просто подарят яркие впечатления.

«Если вы будете планировать какие-то личные встречи, имейте в виду, что людям сейчас будет нравиться все нестандартное, демонстративное, немного театральное», — рассказала Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астрологический прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября.