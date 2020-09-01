Смерть на рельсах: погибший в тоннеле метро Петербурга оказался зацепером
Юноша вел свой видеоблог, куда выкладывал ролики об экстремальных путешествиях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
В Петербурге после проверки гибели молодого человека на рельсах метро выяснилось, что погибший оказался, так называемым, зацепером. У молодого человека, есть свой видеоблог, в котором он выкладывал экстремальные путешествия.
Накануне тело экстремала обнаружил машинист поезда на перегоне между станциями подземки. Из-за этого на несколько часов работа метро была приостановлена. Рядом на рельсах нашли видеокамеру — ее кадры теперь изучают эксперты.
«Проводится осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, выполняется комплекс мероприятий, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего» — сказал Сергей Капитонов, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ ГСУ СК РФ по Санкт — Петербургу.
В архиве блогера-экстремала есть видео поездки в том самом тоннеле, где и нашли его тело.
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