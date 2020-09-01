СКР опубликовал кадры с места расстрела бизнесмена Деданина в Татарстане

Следственный комитет России опубликовал кадры с места расстрела татарского бизнесмена Евгения Деданина. Мужчина был убит в городе Бугульма 1 сентября.

На месте преступления следователи обнаружили газовый пистолет, переделанный под боевой. По горячим следам оперативники задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего гражданина иностранного государства, Араика М.

Расследование дела поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на официальном сайте.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства поставить на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Республике Татарстан по факту убийства 40-летнего мужчины в городе Бугульме (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент убийства бизнесмена Деданина попал на видео. Следствие предполагает, что убийство связано с делом двухлетней давности. Тогда Евгений Деданин убил двоих грабителей, забравшихся в его дом.