«Даже с орбиты мы голосуем»: космонавты МКС обратились к россиянам

Экипаж «Роскосмоса» присоединился к голосованию по выбору депутатов Госдумы через доверенное лицо.
Фото, видео: «Роскосмос»; 5-tv.ru
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Космонавты МКС обратились к россиянам
Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев записали обращение с борта МКС, в котором напомнили, что сегодня по всей стране открываются участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы.
По словам членов экипажа, люди выбирают на ближайшие несколько лет важнейший элемент системы представительной власти — тех, кто во многом будет определять развитие страны.
Участие в выборах дает прямую возможность поучаствовать в управлении государством. Во многих регионах для этого даже не обязательно выходить из дома, поскольку в России развивается система электронного голосования.
Места для голосования организованы и в самых отдаленных уголках страны. Находясь за пределами Земли, экипаж также голосует с помощью доверенного лица.
«Сегодня, когда вся страна выбирает свой путь, мы считаем необходимым выполнить наш гражданский долг. Сделайте свой выбор и вы», — заявили космонавты.
Члены экипажа напомнили, что участие в выборах — это личная ответственность каждого гражданина за будущее страны.
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