«Мыслью иди вперед»: Верник раскрыл театральный метод Вячеслава Невинного

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 36 0

Актер рассказал, как мастер сцены учил коллег работать с текстом.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Игорь Верник раскрыл театральный прием Вячеслава Невинного

Заслуженный артист РФ Игорь Верник поддержал протест против так называемых «мхатовских пауз». Актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии цикла вечеров «Моя школа» содружества выпускников Школы-студии МХАТ, как народный артист СССР Вячеслав Невинный боролся с бессмысленными остановками во время спектаклей.

«Невинный Вячеслав Михайлович, знаете, как боролся с паузами? Вот говорят „мхатовская пауза“. Есть „мхатовская пауза“. Он на сцене прям сидел — народный артист СССР — и прям внутри спектакля, если артист делал так, говорил: „Ты знаешь, что я хочу тебе сказать?“ И зависал», — рассказал Верник.

Актер отметил, что Невинный таким образом пытался отучить коллег от пауз, которые не несут смысла и мешают развитию сценического действия. По словам Верника, артист требовал, чтобы мысль в спектакле продолжала двигаться вперед.

«И он прям считал вслух: „Раз, два, три, четыре, пять… Я хочу тебе сказать, что так неправильно поступать. Знаешь почему? Потому что раз, два, три…“ Он прям считал. Он отучал таким образом артистов от глупых пауз», — поделился заслуженный артист РФ.

Верник подчеркнул, что речь шла именно о бессмысленных остановках, а не о паузах как художественном приеме.

«От глупых пауз. От бессмысленных пауз. От ненужных. Мыслью иди вперед», — отметил актер.

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