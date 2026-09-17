Овечкин ответил на критику после съемок в рекламном ролике

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые прокомментировал критику, которая появилась на Западе после его участия в видеоролике партии «Единая Россия». Хоккеист заявил, что не сомневался перед съемкой и подчеркнул, что считает себя россиянином.

Овечкин отметил, что поддерживает свою страну и связывает с Россией дальнейшую жизнь после завершения спортивной карьеры.

«Я россиянин и поддерживаю свою страну», — сказал хоккеист журналистам в американском штате Вирджиния.

По словам спортсмена, решение принять участие в съемке не вызвало у него сомнений. Он добавил, что после окончания выступлений в НХЛ, вероятнее всего, будет жить в России вместе с семьей.

«Я за мир и любовь, и я надеюсь, что все будет хорошо. Мой дом — Россия. Это США — мой второй дом. У меня здесь много друзей, я вырос здесь как личность. Я люблю Вашингтон», — отметил Овечкин.

В четверг хоккеисту исполнился 41 год. Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры после нынешнего сезона, Овечкин не стал давать конкретного ответа и заявил, что сейчас сосредоточен на подготовке к играм.

«Я сейчас все внимание уделяю подготовке», — подчеркнул форвард.

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