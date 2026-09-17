Первые избирательные участки в ЕДГ-2026 открылись в России

Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае

Первый день основного голосования по выбору депутатов в Государственную думу IX созыва стартовал в России. Первыми, по традиции, к выборам подключились жители самых восточных регионов страны. В Камчатском крае избирательные участки открылись 18 сентября в 8:00 по местному времени — 23:00 по Москве.

Одновременно в стране проходят выборы глав регионов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти.

В рамках единого дня голосования — 2026 по всей стране проходит свыше 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня. В ходе трехдневного голосования предстоит заместить в общей сложности 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Избирателям доступны несколько форматов участия. Россияне могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Также предусмотрена возможность проголосовать по месту фактического нахождения.

Выборы в Госдуму 2026 года — первые с начала СВО: в них впервые полноценно участвуют ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам, призвав их прийти на избирательные участки. Глава государства подчеркнул, что гражданам предстоит определить, какие политические силы будут представлять их интересы в федеральном парламенте, регионах и на местном уровне.

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