«Смешарики» победили: власти Тульской области приняли неожиданное решение

Из-за «Смешариков» на детских площадках в Туле установят доски для рисования

Доски для рисования мелом планируют установить на всех детских площадках Тульской области после истории со школьницей из Болохова, которая нарисовала персонажей мультсериала «Смешарики» на покрытии площадки. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Теперь на всех детских площадках будем устанавливать доски для рисования», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Первые такие доски уже появились на площадке в Болохове, где школьница Ксения нарисовала «Смешариков». Миляев также обратился к детям: «Дети, рисуйте, пойте, танцуйте, играйте. В творчестве раскрывается душа, рождается дружба!»

Еще одну детскую площадку планируют открыть к 1 октября в Туле — в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Федора Смирнова. Кроме того, власти региона намерены создавать специальные пространства для любителей граффити. Первую общедоступную площадку для этого планируют оборудовать в 2027 году в рамках проекта продления Казанской набережной.

История с рисунками произошла в конце августа в Болохове Киреевского района. Школьница нарисовала «Смешариков» на покрытии детской площадки. Местные власти расценили это как порчу муниципального имущества и обратились в полицию.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала не относиться к девочке излишне строго. Школьницу также поддержали представители власти и общественные деятели, в том числе губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

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