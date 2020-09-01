Двое детей и подросток погибли в пожаре в Махачкале
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже.
Фото: 5-tv.ru
В результате пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома в Махачкале погибли двое детей — девочка семи-восьми лет и мальчик четырех-пяти лет, а также девушка 16-17 лет.
Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.
Информация о произошедшем уточняется.
Читайте также
+13° 768 мм рт. ст.
72%
72%
73.58
-0.22 88.15
0.32
-0.22 88.15
0.32
Нашли ошибку?