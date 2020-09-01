Двое детей и подросток погибли в пожаре в Махачкале

В результате пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома в Махачкале погибли двое детей — девочка семи-восьми лет и мальчик четырех-пяти лет, а также девушка 16-17 лет.

Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

Информация о произошедшем уточняется.