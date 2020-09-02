Названа предварительная причина убийства бизнесмена в Татарстане
Евгений Деданин был убит средь бела дня в Бугульме.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Расследование убийства бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме передано в центральное управление Следственного комитета России.
В распоряжении «Известий» оказалась эксклюзивная запись с камеры наблюдения момента гибели предпринимателя. Киллер расстрелял его около одного из городских ресторанов. Два выстрела почти в упор, еще один контрольный. Убийца попытался скрыться, однако был задержан по горячим следам. А вскоре найдено и орудие преступления — газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
«По подозрению в совершении преступления задержан гражданин иностранного государства проживавший в городе Самаре», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
Евгений Деданин владеет сетью магазинов в Бугульме. Он стал известен после того, как два года назад смог расправиться с несколькими грабителями. Тогда двое вооруженных мужчин ворвались к нему в дом. Они связали Деданина и его семью. Бизнесмену удалось освободиться, обороняясь, он ударил нападавших ножом, они скончались на месте. По предварительным данным, расстрел бизнесмена как раз и является местью за то убийство двухлетней давности.
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