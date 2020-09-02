Таяние ледников: к концу XXI века может быть затоплена половина России

Между нами тает лед и это очень плохо. Уровень мирового океана повышается быстрее, чем прописано даже в самом худшем сценарии экспертов ООН. На четыре миллиметра в год. Ранее считали, что на три.

Вроде немного, но процесс глобальный, необратимый и он ускоряется. К середине XXI века, то есть через 30 лет, уровень поднимется на 17 сантиметров, а при наших детях и внуках к концу века — почти на полметра и это уже очень серьезно. Сотни километров побережий будут затоплены — это и Восток США и Западные районы Европы, Калинградская область, Петербург и окрестности, западные районы Кубани, островные территории Юго-Восточной Азии.

Миллионы людей вынуждены будут либо строить защитные стены, либо бежать от наводнений и цунами. Тревогу забили ученые университета Лидса — это Великобритания и Датского метеорологического университета. Они подсчитали, как растет уровень океана из-за таяния ледников. Конкретно они смотрели Антарктиду и Гринландию, но и в Арктике дела «не айс».

Этим летом на полярном Урале экспедиция МГУ и Научного центра изучения Арктики должна была исследовать ледники — но часть их просто не обнаружили. Еще в середине века они были и довольно большими, а сейчас их нет. Растаяли.

Помимо прямого эффекта, тают ледники — повышается уровень океана, у глобального потепления есть и скрытые неприятности — разрушается вечная мерзлота. Две самые заметные техногенные аварии в России этого года — крушение моста в Мурманской области и разлив топлива из хранилища в Норильске, были спровоцированы движением почв из-за таяния мерзлоты. К этому трудно подготовиться, но надо.