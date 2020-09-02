Дети-маугли или тяжелое материальное положение? Близнецы в Ставрополе жили в полной антисанитарии

В Ставропольском крае обнаружили детей-маугли. Видео появилось в соцсетях. Автор ролика утверждает, мальчики живут вместе с матерью в полной антисанитарии. В местной администрации заявили, что семья не состояла на учете, как неблагополучная. Детей уже осмотрели врачи. Их здоровье не вызывает опасений.

Мама трехлетних близнецов уверяет, беспорядок в доме — следствие ремонта, который женщина затеяла накануне. Светлана Бобруенко выяснила все подробности.

Войти в дом удается с трудом — коридор завален мусором, стены разбиты, а от дверей практически ничего не осталось. Повсюду — антисанитария. В таких условиях живут двое маленьких детей.

Женщина на заднем плане просит прекратить съемку, но видео все-таки попадает в сеть. Кадры, снятые на хуторе Восточном в Ставропольском крае шокировали пользователей. По словам матери мальчиков, ее оклеветали. Якобы в доме сейчас ремонт, а видео сняла сестра бывшего мужа, пытаясь таким образом свести личные счеты.

«Жили просто не тужили с детьми и нормально, не общались ничего, а чего они ему понадобились эти дети, я не знаю, в одночасье. Он то ко мне просился, я говорю не-не-не, такие мне не нужны. Ну он говорит я тебе устрою», — рассказывает свою версию мать близнецов.

По словам Ольги Митюхиной, бывший муж уже забрал у нее двоих старших детей, а теперь хочет разлучить и с трехлетними близнецами. Женщина признается — жилищные условия и в самом деле не самые лучшие, но дети были обеспеченны всем необходимым.

«Я пьяной ее не видела. С детьми она выходит на улицу, дети чистенькие», — говорят соседи.

На шокирующее видео уже отреагировали органы опеки. Мальчиков изъяли, сейчас они находятся в реабилитационном центре. Медицинский осмотр показал, что их здоровье не вызывает опасений. Ситуацию взяли на контроль и в местной администрации.

Ситуация с детьми неоднозначная. Многодетная мать оказалась в трудной жизненной ситуации. При этом у нее с детьми выстроены хорошие отношения, на работе о ней отзываются хорошо. На учете семья никогда не состояла, обращений в органы опеки не поступало.

Как только о ситуации в семье стало известно общественности, в доме появилась краска и рулоны с обоями. По словам Ольги, она собирается сделать ремонт. Только так ей вернут детей. Оказать помощь обещают и в органах опеки, правда, где они были раньше, пока остается вопросом.

Куда смотрели социальные службы и могла ли ситуация повлиять на жизни и здоровье малышей теперь разбирается следствие.

«Следствие выяснит все условия проживания и воспитания малолетних детей. И даст уголовно-правовую оценку действиям либо бездействию ответственных должностных лиц. Органов системы профилактики», — говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

В реабилитационном центре мальчики проведут три месяца. За это время Ольга планирует закончить ремонт и обзавестись хоть какой-то мебелью. Ей также придется наладить отношения с бывшим мужем, чтобы дети больше не становились жертвами семейных конфликтов.