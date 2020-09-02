В Петербурге прошла репетиция красочного шоу беспилотников посвященное 75 годовщине окончания Второй мировой войны.

Оно пройдет завтра в небе над стадионом «Петровский». Это будет самое масштабное в мире представление по количеству дронов синхронно создающих различные фигуры.

Одновременно в нем примут участие более двух тысяч светящихся квадрокоптеров. Достижение будет зафиксировано в «Книге рекордов России». Стоит отметить, что квадрокоптеры поднимутся на несколько десятков метров. Увидеть это фантастическое шоу можно будет даже из удаленных районов Петербурга.