Красочное шоу беспилотников пройдет в Петербурге — видео
Мероприятия и потенциальный рекорд приурочены к 75-летию окончания Второй мировой войны.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге прошла репетиция красочного шоу беспилотников посвященное 75 годовщине окончания Второй мировой войны.
Оно пройдет завтра в небе над стадионом «Петровский». Это будет самое масштабное в мире представление по количеству дронов синхронно создающих различные фигуры.
Одновременно в нем примут участие более двух тысяч светящихся квадрокоптеров. Достижение будет зафиксировано в «Книге рекордов России». Стоит отметить, что квадрокоптеры поднимутся на несколько десятков метров. Увидеть это фантастическое шоу можно будет даже из удаленных районов Петербурга.
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