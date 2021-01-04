Какой культовый фильм вышел в год вашего рождения?

Фильмы часто отражают настроение времени, а ярчайшие из них описывают характер целого поколения. 5-tv.ru составил список культовых кинолент, вышедших в разные периоды. Какая из них совпадает с годом вашего рождения?

50-е

Кадр из х/ф «Сансет бульвар», США, реж. Билли Уайлдер, 1950 год.

1950-й — «Сансет бульвар», США, Билли Уайлдер.

1951-й — «Трамвай „Желание“», США, Элиа Казан.

1952-й — «Поющие под дождем», США, Джин Келли.

1953-й — «Чук и Гек», СССР, Иван Лукинский.

1954-й — «Семь самураев», Япония, Акира Куросава.

1955-й — «Зуд седьмого года», США, Билли Уайлдер.

1956-й — «Карнавальная ночь», СССР, Эльдар Рязанов.

1957-й — «Летят журавли», СССР, Михаил Калатозов.

1958-й — «Иван Бровкин на целине», СССР, Иван Лукинский.

1959-й — «В джазе только девушки», США, Билли Уайлдер.

60-е

Кадр из х/ф «Психо», США, реж. Альфред Хичкок, 1960 год.

1960-й — «Психо», США, Альфред Хичкок.

1961-й — «Полосатый рейс», СССР, Владимир Фетин.

1962-й — «Девчата», СССР, Юрий Чулюкин.

1963-й — «Я шагаю по Москве», СССР, Георгий Данелия.

1964-й — «Фантомас», Франция, Андре Юнебель.

1965-й — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», СССР, Леонид Гайдай.

1966-й — «Берегись автомобиля», СССР, Эльдар Рязанов.

1967-й — «Неукротимая Анжелика», Франция/Италия/ФРГ, Бернар Бордери.

1968-й — «Доживем до понедельника», СССР, Станислав Ростоцкий.

1969-й — «Белое солнце пустыни», СССР, Владимир Мотыль.

70-е

Кадр из х/ф «Приключения желтого чемоданчика», СССР, реж. Илья Фрэз, 1970 год.

1970-й — «Приключения желтого чемоданчика», СССР, Илья Фрэз.

1971-й — «Заводной апельсин», Великобритания/США, Стэнли Кубрик.

1972-й — «Кулак ярости», Гонконг, Ло Вэй.

1973-й — «17 мгновений весны», СССР, Татьяна Лиознова.

1974-й — «Свой среди чужих, чужой среди своих», СССР, Никита Михалков.

1975-й — «Челюсти», США, Стивен Спилберг.

1976-й — «Белый Бим Черное Ухо», СССР, Станислав Ростоцкий.

1977-й — «Лихорадка субботнего вечера», США, Джон Бэдэм.

1978-й — «Хэллоуин», США, Джон Карпентер.

1979-й — «Чужой», Великобритания/США, Ридли Скотт.

80-е

Кадр из х/ф «Боги, наверное, сошли с ума», ЮАР/Ботсвана, Джейми Юйс, 1980 год.

1980-й — «Боги, наверное, сошли с ума», ЮАР/Ботсвана, реж. Джейми Юйс.

1981-й — «Карнавал», СССР, Татьяна Лиознова.

1982-й — «Конан-варвар», США/Испания, Джон Милиус.

1983-й — «Чучело», СССР, Ролан Быков, Аркадий Хайт.

1984-й — «Терминатор», Великобритания/США, Джеймс Кэмерон.

1985-й — «Назад в будущее», США, Роберт Земекис.

1986-й — «Горец», Великобритания, Рассел Малкэй.

1987-й — «Человек с бульвара Капуцинов», СССР, Алла Сурикова.

1988-й — «Маленькая Вера», СССР, Василий Пичул.

1989-й — «Дорогая, я уменьшил детей», США, Джо Джонстон.

90-е

Кадр из фильма «Привидение», США, реж. Джерри Цукер, 1990 год.

1990-й — «Привидение», США, Джерри Цукер.

1991-й — «Виват, гардемарины!», СССР, Светлана Дружинина.

1992-й — «Телохранитель», США, Мик Джексон.

1993-й — «День сурка», США, Харольд Рэмис.

1994-й — «Леон», Франция/США, Люк Бессон.

1995-й — «Особенности национальной охоты», Россия, Александр Рогожкин.

1996-й — «Чокнутый профессор», США, Том Шэдьяк.

1997-й — «Брат», Россия, Алексей Балабанов.

1998-й — «Спасти рядового Райана», США, Стивен Спилберг.

1999-й — «Мумия», США/Великобритания, Марокко, Стивен Соммерс

00-е

Кадр из х/ф «Брат — 2», Россия, реж. Алексей Балабанов, 2000 год.

2000-й — «Брат — 2», Россия, Алексей Балабанов.

2001-й — «Амели», Франция, Жан-Пьер Жене.

2002-й — «Обитель зла», США, Пол У. С. Андерсон.

2003-й — «Убить Билла», США/Япония, Квентин Тарантино.

2004-й — «Ночной дозор», Россия, Тимур Бекмамбетов.

2005-й — «Город грехов», США, Фрэнк Миллер, Роберт Родригес, Квентин Таранино.

2006-й — «Мост в Терабитию», США, Габор Чупо.

2007-й — «300 спартанцев», США/Канада, Зак Снайдер.

2008-й — «Сумерки», США, Кэтрин Хардвик.

2009-й — «Добро пожаловать в Zомбилэнд», США, Рубен Фляйшер.

10-е

Кадр из х/ф «Социальная сеть», США, реж. Роман Дэвид Финчер, 2010 год.

2010-й — «Социальная сеть», США, Дэвид Финчер.

2011-й — «Духless», Россия, Роман Прыгунов.

2012-й — «Мстители», США, Джосс Уидон.

2013-й — «Географ глобус пропил», Россия, Александр Велединский.

2014-й — «Интерстеллар», США/Великобритания, Кристофер Нолан.

2015-й — «Выживший», США/Гонконг/Тайвань, Алехандро Гонсалес Иньярриту.

2016-й — «Поезд в Пусан», Южная Корея, Ен Сан-хо.

2017-й — «Движение вверх», Россия, Антон Мегердичев.

2018-й — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», Великобритания/США, Дэвид Йейтс.

2019-й — «Мстители: Финал», США, Джо Руссо, Энтони Руссо.