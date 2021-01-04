Какой культовый фильм вышел в год вашего рождения?
От советских военных драм 50-х до экранизации комиксов 10-х годов.
Фото: Кадр из кинофильмов "В джазе только девушки", 1969 год; "Брат", 1997 год, "Мстители: Финал", 2019 год
Фильмы часто отражают настроение времени, а ярчайшие из них описывают характер целого поколения. 5-tv.ru составил список культовых кинолент, вышедших в разные периоды. Какая из них совпадает с годом вашего рождения?
50-е
1950-й — «Сансет бульвар», США, Билли Уайлдер.
1951-й — «Трамвай „Желание“», США, Элиа Казан.
1952-й — «Поющие под дождем», США, Джин Келли.
1953-й — «Чук и Гек», СССР, Иван Лукинский.
1954-й — «Семь самураев», Япония, Акира Куросава.
1955-й — «Зуд седьмого года», США, Билли Уайлдер.
1956-й — «Карнавальная ночь», СССР, Эльдар Рязанов.
1957-й — «Летят журавли», СССР, Михаил Калатозов.
1958-й — «Иван Бровкин на целине», СССР, Иван Лукинский.
1959-й — «В джазе только девушки», США, Билли Уайлдер.
60-е
1960-й — «Психо», США, Альфред Хичкок.
1961-й — «Полосатый рейс», СССР, Владимир Фетин.
1962-й — «Девчата», СССР, Юрий Чулюкин.
1963-й — «Я шагаю по Москве», СССР, Георгий Данелия.
1964-й — «Фантомас», Франция, Андре Юнебель.
1965-й — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», СССР, Леонид Гайдай.
1966-й — «Берегись автомобиля», СССР, Эльдар Рязанов.
1967-й — «Неукротимая Анжелика», Франция/Италия/ФРГ, Бернар Бордери.
1968-й — «Доживем до понедельника», СССР, Станислав Ростоцкий.
1969-й — «Белое солнце пустыни», СССР, Владимир Мотыль.
70-е
1970-й — «Приключения желтого чемоданчика», СССР, Илья Фрэз.
1971-й — «Заводной апельсин», Великобритания/США, Стэнли Кубрик.
1972-й — «Кулак ярости», Гонконг, Ло Вэй.
1973-й — «17 мгновений весны», СССР, Татьяна Лиознова.
1974-й — «Свой среди чужих, чужой среди своих», СССР, Никита Михалков.
1975-й — «Челюсти», США, Стивен Спилберг.
1976-й — «Белый Бим Черное Ухо», СССР, Станислав Ростоцкий.
1977-й — «Лихорадка субботнего вечера», США, Джон Бэдэм.
1978-й — «Хэллоуин», США, Джон Карпентер.
1979-й — «Чужой», Великобритания/США, Ридли Скотт.
80-е
1980-й — «Боги, наверное, сошли с ума», ЮАР/Ботсвана, реж. Джейми Юйс.
1981-й — «Карнавал», СССР, Татьяна Лиознова.
1982-й — «Конан-варвар», США/Испания, Джон Милиус.
1983-й — «Чучело», СССР, Ролан Быков, Аркадий Хайт.
1984-й — «Терминатор», Великобритания/США, Джеймс Кэмерон.
1985-й — «Назад в будущее», США, Роберт Земекис.
1986-й — «Горец», Великобритания, Рассел Малкэй.
1987-й — «Человек с бульвара Капуцинов», СССР, Алла Сурикова.
1988-й — «Маленькая Вера», СССР, Василий Пичул.
1989-й — «Дорогая, я уменьшил детей», США, Джо Джонстон.
90-е
1990-й — «Привидение», США, Джерри Цукер.
1991-й — «Виват, гардемарины!», СССР, Светлана Дружинина.
1992-й — «Телохранитель», США, Мик Джексон.
1993-й — «День сурка», США, Харольд Рэмис.
1994-й — «Леон», Франция/США, Люк Бессон.
1995-й — «Особенности национальной охоты», Россия, Александр Рогожкин.
1996-й — «Чокнутый профессор», США, Том Шэдьяк.
1997-й — «Брат», Россия, Алексей Балабанов.
1998-й — «Спасти рядового Райана», США, Стивен Спилберг.
1999-й — «Мумия», США/Великобритания, Марокко, Стивен Соммерс
00-е
2000-й — «Брат — 2», Россия, Алексей Балабанов.
2001-й — «Амели», Франция, Жан-Пьер Жене.
2002-й — «Обитель зла», США, Пол У. С. Андерсон.
2003-й — «Убить Билла», США/Япония, Квентин Тарантино.
2004-й — «Ночной дозор», Россия, Тимур Бекмамбетов.
2005-й — «Город грехов», США, Фрэнк Миллер, Роберт Родригес, Квентин Таранино.
2006-й — «Мост в Терабитию», США, Габор Чупо.
2007-й — «300 спартанцев», США/Канада, Зак Снайдер.
2008-й — «Сумерки», США, Кэтрин Хардвик.
2009-й — «Добро пожаловать в Zомбилэнд», США, Рубен Фляйшер.
10-е
2010-й — «Социальная сеть», США, Дэвид Финчер.
2011-й — «Духless», Россия, Роман Прыгунов.
2012-й — «Мстители», США, Джосс Уидон.
2013-й — «Географ глобус пропил», Россия, Александр Велединский.
2014-й — «Интерстеллар», США/Великобритания, Кристофер Нолан.
2015-й — «Выживший», США/Гонконг/Тайвань, Алехандро Гонсалес Иньярриту.
2016-й — «Поезд в Пусан», Южная Корея, Ен Сан-хо.
2017-й — «Движение вверх», Россия, Антон Мегердичев.
2018-й — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», Великобритания/США, Дэвид Йейтс.
2019-й — «Мстители: Финал», США, Джо Руссо, Энтони Руссо.
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