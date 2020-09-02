Черный столб едкого дыма, который видно за несколько километров — так сегодня утром в Ленинградской области горел склад пластиковой посуды. Рядом расположены жилые кварталы. Дым и гарь несло прямо в окна.

Пожару присвоили повышенный номер сложности. К этой минуте огонь удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

На месте работают дознаватели, которые выясняют причину пожара, а экологи, взяли пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ.