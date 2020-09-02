Склад пластиковой посуды полыхал в Ленинградской области — видео
Пожар, которому был присвоен повышенный номер сложности, ликвидирован и обошелся без пострадавших.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
Черный столб едкого дыма, который видно за несколько километров — так сегодня утром в Ленинградской области горел склад пластиковой посуды. Рядом расположены жилые кварталы. Дым и гарь несло прямо в окна.
Пожару присвоили повышенный номер сложности. К этой минуте огонь удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.
На месте работают дознаватели, которые выясняют причину пожара, а экологи, взяли пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ.
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