Дом есть, а праздника нет: Алсу раскрыла причину задержки новоселья Баскова

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 48 0

Певица сообщила, что технические трудности помешали провести запланированное на апрель торжество.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Алсу сообщила о переносе новоселья Баскова из-за технических сложностей

Новоселье народного артиста РФ Николая Баскова в загородной резиденции откладывается из-за технических трудностей. Об этом 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка РФ Алсу (полное имя Алсу Абрамова — Прим. ред.) на юбилейном концерте певца.

«Ну вообще, должна была быть дата где-то в апреле, но были некие технические сложности. Мы ждем приглашения», — сказала певица.

Алсу уже подготовила своему коллеге подарок, но не стала раскрывать его журналистам, ограничившись только тем, что это что-то из посуды. Один из корреспондентов предположил, что это сервиз.

О своих планах на презент Баскову ранее 5-tv.ru также рассказал народный артист России Филипп Киркоров. На 50-летие Баскова главным сюрпризом стало выступление самого поп-короля на афтерпати, однако Киркоров хочет преподнести кое-что и на новоселье. С выбором он определится уже после того, как увидит дом и поймет, чего там не хватает.

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