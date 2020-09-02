Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
С соответствующей инициативой выступил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и руководители других силовых ведомств.
Фото: ТАСС / Максим Стулов
Президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
С соответствующей инициативой выступил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и руководители других силовых ведомств. Как рассказал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, глава государства поддержал данное решение.
Указ о выделении единовременных выплат ветеранам ВОВ к юбилею Победы был подписан Путиным в феврале. Выплаты в размере 75 тысяч рублей в апреле–мае получили участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ и войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.
По 50 тысяч рублей получили труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Ранее 5-tv.ru писал, что на выплаты пособий для детей от трех до семи лет государство выделило более 34 миллиардов рублей.
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