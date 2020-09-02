Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

С соответствующей инициативой выступил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и руководители других силовых ведомств. Как рассказал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, глава государства поддержал данное решение.

Указ о выделении единовременных выплат ветеранам ВОВ к юбилею Победы был подписан Путиным в феврале. Выплаты в размере 75 тысяч рублей в апреле–мае получили участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ и войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.

По 50 тысяч рублей получили труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что на выплаты пособий для детей от трех до семи лет государство выделило более 34 миллиардов рублей.