На выплаты пособий для детей от трех до семи лет выделено более 34 млрд рублей
На поддержку от государства могут рассчитывать более трех миллионов россиян.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru
Более 34 миллиардов рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты пособий на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
На поддержку могут рассчитывать более трех миллионов человек. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума. Это примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц, в зависимости от региона. Оформить выплату можно подав заявление на портале госуслуг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего правительством выделено более 56 миллиардов рублей на поддержку врачей и соцработников, а также на выплату детских пособий.
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