«Я расстроен даже»: Пригожин раскритиковал идею сделать 3 сентября выходным днем
Ранее с такой инициативой выступили петербуржцы — почитатели таланта Михаила Шуфутинского.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Известный российский композитор Виктор Дробыш поддержал идею жителей Петербурга сделать 3 сентября официальным выходным днем. Причина, по которой возникла инициатива, крайне необычна. Оказалось, жители Северной столицы очень полюбили одноименный хит Михаила Шуфутинского и планируют в «праздничный» день распевать эту композицию и чествовать артиста.
«Праздник из-за песни Шуфутинского? Знаете, я в принципе за праздники. Я думаю, что детям после первого сентября еще один день отдохнуть не повышает. Я за!» — высказался Дробыш в беседе с корреспондентом «Невских новостей».
А вот его коллега — продюсер Иосиф Пригожин — признался, что не очень одобряет эту мысль. В интервью 5-tv.ru бизнесмен отметил, что займет, пожалуй, позицию «воздержавшегося», поскольку по его мнению, у населения было достаточно времени, чтобы отдохнуть в пандемию.
«Для меня сегодня самый большой дефицит как раз рабочий процесс. Я ни „за“, ни „против“, мне все равно. Как решит большинство. Пандемия не прошла, пандемия рядом, но я честно скажу, я просто устал от домоседства и от всех этих историй. Честно говоря просто хочется скорее делать дела, работать и иметь возможность просто отдыхать. А сейчас я пока расстроен просто даже», — заключил Иосиф Пригожин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Лоза и Иосиф Пригожин оценили идею Натальи Штурм сделать из праха Валентины Легкоступовой памятные кулоны.
Читайте также
59%
0.28 87.74
-0.41
Нашли ошибку?