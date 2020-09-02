«Я расстроен даже»: Пригожин раскритиковал идею сделать 3 сентября выходным днем

Известный российский композитор Виктор Дробыш поддержал идею жителей Петербурга сделать 3 сентября официальным выходным днем. Причина, по которой возникла инициатива, крайне необычна. Оказалось, жители Северной столицы очень полюбили одноименный хит Михаила Шуфутинского и планируют в «праздничный» день распевать эту композицию и чествовать артиста.

«Праздник из-за песни Шуфутинского? Знаете, я в принципе за праздники. Я думаю, что детям после первого сентября еще один день отдохнуть не повышает. Я за!» — высказался Дробыш в беседе с корреспондентом «Невских новостей».

А вот его коллега — продюсер Иосиф Пригожин — признался, что не очень одобряет эту мысль. В интервью 5-tv.ru бизнесмен отметил, что займет, пожалуй, позицию «воздержавшегося», поскольку по его мнению, у населения было достаточно времени, чтобы отдохнуть в пандемию.

«Для меня сегодня самый большой дефицит как раз рабочий процесс. Я ни „за“, ни „против“, мне все равно. Как решит большинство. Пандемия не прошла, пандемия рядом, но я честно скажу, я просто устал от домоседства и от всех этих историй. Честно говоря просто хочется скорее делать дела, работать и иметь возможность просто отдыхать. А сейчас я пока расстроен просто даже», — заключил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Лоза и Иосиф Пригожин оценили идею Натальи Штурм сделать из праха Валентины Легкоступовой памятные кулоны.